È venuto a mancare a 80 anni Mircea Lucescu, noto allenatore rumeno con una lunga carriera in Italia. Tra le squadre che ha guidato ci sono Pisa, Brescia, Reggiana e l’Inter. La sua carriera si è sviluppata in diversi club italiani, contribuendo con il suo lavoro a plasmare molte delle squadre in cui ha militato. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.

Calcio in lutto: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra i più importanti allenatori rumeni di tutti i tempi con un lungo trascorso in Italia, dove ha guidato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. Per due volte ct della Romania, Lucescu ha vissuto l’apice della sua carriera allo Shaktar Donetsk, dove tra il 2004 e il 2016 ha vinto 21 trofei nazionali ucraini, oltre alla coppa Uefa 2008-2009. Come ct ha allenato anche la Turchia. Il 3 aprile il ricovero in ospedale. Il 3 aprile scorso Lucescu era stato ricoverato all’ospedale universitario di Bucarest per un infarto. È stata proprio la struttura sanitaria della capitale rumena a comunicare il decesso, ricordando Lucescu come uno “degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore dell’Inter

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La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com