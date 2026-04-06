È deceduto ieri il tecnico di sci noto come mister Colmar, che ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi dello sport invernale. Nonostante una malattia di lunga durata, fino all’ultimo ha mantenuto lucidità e le sue condizioni sembravano stabili. La sua carriera si è contraddistinta per aver contribuito alla crescita di numerosi atleti di rilievo nel mondo dello sci. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

Fino all’ultimo, anche se era malato da tempo, è rimasto lucidissimo e le sue condizioni sembravano tutto sommato accettabili. Poi, repentinamente, se ne è andato l’altra notte. È morto Mario Colombo, 71 anni, presidente della Manifattura Mario Colombo–Colmar. Portava il nome del nonno, il cui acronimo (Colombo Mario) aveva dato il nome a un’azienda destinata a rivoluzionare il mondo dell’abbigliamento sportivo, con un fatturato nel 2023, anno del centenario, da 115 milioni di euro. Da Zeno Colò a Gustav Thoeni, dalla valanga azzurra ad Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, la Colmar aveva e ha sempre vestito generazioni di sportivi e di amanti del lifestyle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Mario Colombo, mister Colmar: ha vestito i più grandi dello sci

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Addio a Mario Colombo. Sci e golf, è stato l'imprenditore che portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

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