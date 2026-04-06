È deceduto all'età di 71 anni Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo e figura di rilievo nel settore dell'abbigliamento sportivo. È noto per aver portato il marchio Colmar sui mercati internazionali e per il suo ruolo nel settore. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e partner commerciali che hanno lavorato con lui nel corso degli anni.

Addio a Mario Colombo, 71 anni, presidente della Manifattura Mario Colombo e figura chiave nello sviluppo internazionale del marchio Colmar. Con lui scompare uno dei protagonisti del Made in Italy sportivo, capace di trasformare un’azienda familiare in un punto di riferimento globale per l’abbigliamento tecnico, soprattutto nel mondo dello sci. Nato a Monza nel 1954, nipote del fondatore di cui portava il nome, Colombo era entrato in azienda nei primi anni Settanta dopo gli studi all’ Università Cattolica di Milano. Il suo percorso professionale si era però sviluppato anche al di fuori dell’impresa di famiglia: tra il 2000 e il 2004 aveva guidato Adidas Italia come amministratore delegato, arricchendo il proprio profilo manageriale con un’esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondo

Addio a Mario Colombo: è stato l'imprenditore che ha portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

Addio a Mario Colombo. Sci e golf, è stato l'imprenditore che portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

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