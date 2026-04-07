Morto il magistrato Pietro Calogero | mise alla sbarra Toni Negri e centinaia di iscritti ad Autonomia operaia

È deceduto ieri all’ospedale di Padova il magistrato Pietro Calogero, 86 anni, dopo alcuni giorni di ricovero. Durante la sua carriera, Calogero ha avuto un ruolo importante nei procedimenti giudiziari legati a Toni Negri e ha gestito numerosi casi legati al movimento Autonomia operaia. La sua morte è stata comunicata dalle strutture ospedaliere dove era stato ricoverato.

Si è spento ieri all’ospedale di Padova, dov’era ricoverato da alcuni giorno, il magistrato Pietro Calogero, 86 anni. Il decesso è avvenuto proprio alla vigilia del 47esimo anniversario del blitz che lo rese celebre, la maxi-retata del 7 aprile 1979 contro Autonomia Operaia. Quel giorno nella sua veste di sostituto procuratore di Padova autorizzò l'arresto dei maggiori leader di Autonomia Operaia, tra cui Toni Negri (a Milano), Emilio Vesce (a Padova) e Oreste Scalzone (a Roma). Nato a Pace del Mela (Messina) il 28 dicembre 1939, si laureò in giurisprudenza all'Università di Messina nel 1963 e, quattro anni dopo, entrò in magistratura. Dopo un periodo di servizio militare e tirocinio, iniziò la sua carriera alla Procura di Treviso come sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto il magistrato Pietro Calogero: mise alla sbarra Toni Negri e centinaia di iscritti ad Autonomia operaia Leggi anche: Addio a Pietro Calogero: il magistrato tra terrorismo e “teoremi Addio a Pietro Calogero, il magistrato messinese che segnò gli anni di piomboSi è spento a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, figura centrale della magistratura italiana durante gli anni di piombo e protagonista... Temi più discussi: È morto Pietro Calogero, il pm che ha portato alla sbarra l'estremismo di sinistra; Morto Pietro Calogero, pm dell'inchiesta 7 aprile; Addio al giudice Calogero. Il cordoglio del Presidente Stefani. Morto Pietro Calogero alla vigilia del 7 aprile: fu il magistrato simbolo degli anni di PiomboSi è spento a Padova a poche ore dal 47esimo anniversario dell’inchiesta (poi in gran parte smontata) che indicava in un gruppo di intellettuali e docenti ... repubblica.it Pietro Calogero, morto alla vigilia del 7 aprile il pm simbolo degli anni di piombo: gli arresti del 1979, il «teorema», l'incriminazione di Negri e l'accusa agli «ideologi ...Padova, il magistrato si è spento in ospedale a 86 anni. A lungo procuratore in Veneto, fu il protagonista dell'inchiesta denominata «7 Aprile» con cui mise alla sbarra centinaia di iscritti ad Autono ... corrieredelveneto.corriere.it Morto Pietro Calogero alla vigilia del “7 aprile”: fu il magistrato simbolo degli anni di piombo - la Repubblica x.com https://www.google.com/amp/s/www.ilgazzettino.it/AMP/nordest/pietro_calogero_morto_procuratore_7_aprile-9459809.html - facebook.com facebook