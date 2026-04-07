È scomparso ieri a Padova il magistrato che aveva 86 anni, nato a dicembre. Durante la sua carriera, si è concentrato principalmente sulla lotta contro il terrorismo. La sua morte ha suscitato attenzione nel mondo giudiziario e tra coloro che si sono occupati delle vicende legate a questa tematica. La sua attività e il suo contributo sono stati riconosciuti in diverse occasioni nel corso degli anni.

Pietro Calogero è scomparso ieri nella sua dimora di Padova. Il magistrato, che aveva compiuto 86 anni lo scorso dicembre, ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla lotta contro il terrorismo. Il suo percorso accademico è iniziato a Messina, dove ha conseguito la laurea nel 1963. Di origini siciliane e con una madre vietnamita, ha ricoperto l’incarico di procuratore capo a Padova per un periodo superiore ai quindici anni. La fase finale della sua carriera si è svolta presso la Corte d’appello di Venezia, dove ha operato come procuratore generale della. L’eredità giudiziaria e il contrasto alla violenza politica. Il nome di Calogero è indissolubilmente legato agli eventi del 7 aprile 1979. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Pietro Calogero: il magistrato tra terrorismo e “teoremi

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È morto Pietro Calogero, il magistrato simbolo degli Anni di PiomboOriginario di Messina, è scomparso all’ospedale di Padova a 86 anni. Nel 1979 diede il via all’inchiesta del 7 aprile contro Autonomia Operaia, con l’arresto dei militanti Toni Negri, Oreste Scalzone ... padovaoggi.it