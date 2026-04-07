Addio a Pietro Calogero il magistrato messinese che segnò gli anni di piombo

Se n’è andato a 86 anni Pietro Calogero, magistrato di Messina. Figura nota nella magistratura italiana, ha avuto un ruolo di rilievo durante gli anni di piombo. È stato protagonista di un’inchiesta avvenuta il 7 aprile 1979, che ha attirato l’attenzione del pubblico e delle forze dell’ordine. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti significativi legati a quel periodo storico.

Si è spento a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, figura centrale della magistratura italiana durante gli anni di piombo e protagonista dell’inchiesta del 7 aprile 1979. Originario di Pace del Mela viveva da tempo in Veneto ed è morto all’ospedale di Padova. La sua scomparsa - come scrive PadovaOggi - arriva proprio alla vigilia del 47esimo anniversario di quella inchiesta che lo rese noto a livello nazionale. Il 7 aprile 1979, infatti, Calogero coordinò una vasta operazione giudiziaria che portò all’arresto di numerosi esponenti dell’area di Autonomia Operaia, tra cui figure di primo piano come Toni Negri, Emilio Vesce e Oreste Scalzone. Un’indagine destinata a segnare profondamente il dibattito politico e giudiziario dell’epoca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Gli anni di piombo visti dalle vittimeFirenze, sabato 28 marzo 2026 – C’è un tempo che l’Italia ha ripreso a scandagliare, attraverso la lente d’ingrandimento della storiografia. Addio a Gabriele Meoli, il magistrato che insegnava diritto e coltivava la culturaTempo di lettura: < 1 minutoSi è spento all’età di 91 anni il giudice Gabriele Meoli, originario di Atripalda, figura di riferimento nel panorama... Pietro Calogero è morto: fu procuratore nelle grandi inchieste degli anni di PiomboPADOVA - È mancato ieri sera (6 aprile) in ospedale dove era ricoverato da qualche giorno Pietro Calogero, 86 anni, già Procuratore della Repubblica di Padova, e prima ... ilgazzettino.it Morto Pietro Calogero, pm dell'inchiesta 7 aprileÈ morto ieri nella sua casa di Padova Pietro Calogero, magistrato che negli anni '70 ha legato il suo nome al contrasto dei fenomeni terroristici che hanno attraversato l'Italia lasciando a Padova una ... ansa.it