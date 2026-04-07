L’allenatore rumeno Mircea Lucescu è deceduto all’età di 80 anni a causa di un attacco cardiaco. L’episodio è avvenuto dopo una partita di playoff contro la Turchia, valida per la qualificazione ai Mondiali. Tra le sue esperienze, ha guidato il Pisa nella stagione 1990-91 in Serie A, e ha avuto una carriera lunga e internazionale nel calcio.

PISA – Morto a 80 anni l’allenatore rumeno Mircea Lucescu, per i postumi di un attacco cardiaco subito dopo la partita di playoff persa con la Turchia nei playoff per la qualificazione ai mondiali. Anche il Pisa Sporting Club ha espresso le più sentite condoglianze per la sua scomparsa. Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera, costellata di traguardi e successi, ha guidato anche il Pisa Sporting Club nel campionato di serie A 1990-91; un percorso breve ma intenso, ricordato soprattutto per un incredibile avvio di stagione che proiettò i nerazzurri addirittura al comando della classifica. Il presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, si stringe attorno alla famiglia Lucescu in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Morto a 80 anni l’allenatore rumeno Mircea Lucescu: guidò il Pisa in A nel 1990-91

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