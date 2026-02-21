Milano 36 minuti fatali | indagine su soccorsi e presunti depistaggi

Un ritardo di 36 minuti tra la chiamata al 118 e il decesso di Mansouri ha sollevato dubbi sulle procedure di soccorso a Milano. Le autorità indagano sui tempi di risposta e sulle eventuali mancanze che potrebbero aver influenzato l’esito della vicenda. La famiglia chiede chiarimenti e denuncia possibili pressioni da parte di alcuni operatori. Le verifiche proseguono per accertare cosa sia realmente accaduto in quei momenti cruciali.

Milano, un’attesa fatale: 36 minuti tra la chiamata al 118 e il decesso di Mansouri, al centro di un’indagine su presunte irregolarità e richieste estorsive. La vicenda, avvenuta nel quartiere Rogoredo, solleva interrogativi sui tempi di soccorso e sul contesto in cui si è consumata la tragedia, con un’indagine in corso sul ruolo di agenti accusati di aver tentato di depistare le indagini. Sono trascorsi 36 minuti, un arco temporale che assume un peso significativo, dal momento in cui gli operatori hanno allertato il 118 per Abdrehhaim Mansouri, il 28enne deceduto il 26 gennaio, alla definitiva constatazione del decesso da parte dei sanitari, avvenuta alle 18:31. 🔗 Leggi su Ameve.eu

