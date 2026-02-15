Crans-Montana | Ustioni gravi indagine su soccorsi e dinamica dell’incidente Familiari chiedono verità e giustizia

Un incidente a Crans-Montana ha provocato gravi ustioni ai soccorritori, spingendo le autorità a esaminare le modalità di intervento e le cause dell’accaduto. I familiari delle vittime chiedono chiarezza e giustizia, mentre le immagini delle ferite mostrano l’entità delle lesioni riportate. Le fotografie dei feriti, ottenute durante le indagini, hanno acceso nuovi dubbi sulla gestione dell’emergenza.

Corpi segnati dalle ustioni, l'indagine sulle immagini dei feriti di Crans-Montana. Le immagini delle lesioni riportate dai pazienti coinvolti nell'incidente di Crans-Montana, acquisite nell'ambito di un'indagine in corso, hanno aperto un nuovo fronte nella vicenda. Le fotografie, che documentano la gravità delle ustioni, sollevano interrogativi sulla gestione dei soccorsi e sulle condizioni dei sopravvissuti. L'inchiesta mira a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a stabilire eventuali responsabilità. La scoperta delle immagini e l'attenzione sulla gestione dei soccorsi. L'attenzione degli inquirenti si concentra ora sull'analisi delle immagini contenute nelle cartelle cliniche dei pazienti ustionati.