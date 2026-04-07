Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano

Si è spenta a 51 anni Giovanna Romano, originaria della Campania ma residente da molti anni in Abruzzo e a Pescara, a causa di una meningite fulminante. La notizia ha suscitato dolore nel mondo culturale locale. La donna aveva 51 anni ed era conosciuta nel settore artistico e culturale della zona. La sua morte improvvisa ha lasciato molte persone senza parole.

Molto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania. eseguito il tracciamento dei contratti più stretti: tutti sottoposti a profilassi Il mondo culturale pescarese piange la scomparsa di Giovanna Romano, 51enne di origini campane ma da tanti anni in Abruzzo e a Pescara. La Romano, molto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico cittadino, fondatrice e ideatrice dell'associazione Hub-c, di “Forum Fra” e "Lettera per Amore", è stata colpita da una forma rara e fulminante di meningite, che nel giro di poche ore l'ha stroncata in ospedale a Pescara. Già eseguito il tracciamento dei contratti più stretti: tutti sottoposti a profilassi. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile. Temi più discussi: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano; Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Morta di meningite fulminante Giovanna Romano. Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescareseAveva 51 anni ed era originaria della Campania. Fatale una forma rara e fulminante di meningite che non le ha lasciato scampo ... ilpescara.it Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile ... fanpage.it Con grande tristezza salutiamo Giovanna Romano, che ci ha lasciat troppo presto.Di lei resterà con noi quel... x.com Romano Prodi a #Start, intervistato da Giovanna Pancheri (@giopank) prevede che il gas russo tornerà in Europa quando "i fondi finanziari americani avranno delle quote in quei gasdotti". Secondo l'ex presidente del Consiglio è questo il piano di Trump, che - facebook.com facebook