Meningite fulminante a Pescara morta una 51enne | il decesso avvenuto in poche ore avviata la profilassi

Una donna di 51 anni è deceduta sabato 4 aprile all'ospedale di Pescara a causa di una meningite fulminante. Il decesso è avvenuto in poche ore dall'inizio dei sintomi. Sono state avviate le procedure di profilassi per le persone che potrebbero essere state a contatto con la paziente. La notizia è stata confermata dall'ospedale, che ha comunicato l'evento senza ulteriori dettagli.

Una donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile. Ricoverato in gravi condizioni anche un 15enne: il ragazzo sta rispondendo alle terapie. La Asl esclude un collegamento tra i due casi, avviata la profilassi sui contatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Un uomo muore per una meningite fulminante in Abruzzo, avviata la profilassiCaso di meningite fulminante su un uomo della provincia di Teramo, deceduto martedì 24 febbraio, poco dopo l'arrivo nel pronto soccorso all'ospedale... Un caso di meningite fulminante in Abruzzo: avviata la profilassiUn caso di meningite fulminante è stato registrato in Abruzzo su un paziente di Bellante che è deceduto il 24 febbraio poco dopo l’arrivo nel pronto... Temi più discussi: Allarme meningite; Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequenta; Un giovane di 15 anni è ricoverato in Rianimazione dopo aver contratto la meningite: le sue condizioni sono critiche; Chieti, quindicenne ricoverato a Pescara per meningite. Donna muore a Pescara a causa di una meningite fulminanteUna donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L'episodio è avvenuto sabato. (ANSA) ... ansa.it Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo graveDue casi di meningite a Pescara. Una donna è morta sabato 4 aprile a causa di un caso raro di meningite fulminante all'ospedale della città. Ora lì è ricoverato in gravi condizioni un ragazzino di 15 ... tg24.sky.it Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante Anche un 15enne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni ma l’Asl esclude un collegamento tra i due casi facebook