Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano attiva nel mondo culturale pescarese

Una donna di 51 anni, originaria di una regione del sud e residente da anni in Abruzzo, è deceduta a causa di una meningite fulminante. La vittima era nota nel settore culturale locale e aveva una lunga presenza nella comunità di Pescara. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, mentre le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di vigilanza e approfondimento.

Aveva 51 anni ed era originaria della Campania. Fatale una forma rara e fulminante di meningite che non le ha lasciato scampo Il mondo culturale pescarese piange la scomparsa di Giovanna Romano, 51enne di origini campane ma da tanti anni in Abruzzo e a Pescara. La Romano, molto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico cittadino, fondatrice e ideatrice dell'associazione Hub-c, di “Forum Fra” e "Lettera per Amore", è stata colpita da una forma rara e fulminante di meningite, che nel giro di poche ore l'ha stroncata in ospedale a Pescara, nonostante tutti i tentativi clinici messi in campo dal reparto di malattie infettive che ha anche già eseguito il tracciamento dei contratti più stretti tutti sottoposti a profilassi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile. Leggi anche: Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante, morta a Perugia bimba di 5 mesi