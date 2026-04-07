Morta per trasfusione sbagliata a Torino | il medico se n'era andato aveva lasciato la sacca a un infermiere
A Torino, una donna è deceduta a causa di una trasfusione errata. Secondo quanto scritto nelle motivazioni della sentenza, il medico coinvolto si era allontanato lasciando la sacca a un infermiere. La decisione giudiziaria ha portato a una condanna a 15 mesi di reclusione. Le indagini hanno chiarito i dettagli di quanto accaduto quella notte, evidenziando le responsabilità nel processo.
Secondo quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di condanna a 15 mesi di reclusione il dottore - che se n'era andato - aveva "l'obbligo giuridico di provvedere non soltanto all'identificazione del paziente, ma anche di verificarne le condizioni al fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di reazioni avverse". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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