Trasfusione di sangue sbagliata in una clinica di Torino paziente muore | condannato il medico

Un medico cardiochirurgo di Torino è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere per omicidio colposo e falso ideologico, in relazione a una trasfusione di sangue errata che ha causato la morte di Carla Raparelli. La sentenza si è conclusa martedì 13 gennaio in primo grado, evidenziando le responsabilità dell’operatore sanitario nel tragico episodio avvenuto presso una clinica della città.

Un anno e tre mesi di carcere. Martedì 13 gennaio è terminato con una condanna a questa pena il processo di primo grado per il cardiochirurgo accusato di omicidio colposo e falso ideologico per la morte di Carla Raparelli. A 71 anni, questa donna torinese perse la vita il 9 marzo 2023 a causa di una trasfusione di sangue sbagliata (la sacca sarebbe stata destinata in realtà a un altro paziente), avvenuta nella clinica privata Maria Pia Hospital, in strada comunale di Mongreno. La vicenda giudiziaria era iniziata con la denuncia di un'anestesista, che si era accorta che la sacca trasfusa alla donna non era destinata a lei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Trasfusione di sangue a una paziente testimone di Geova: «Rischiava di morire». Lei guarisce ma denuncia i medici, il tribunale li assolve

Leggi anche: Abusò di un paziente durante una visita: condannato ex medico di base. Non era la prima volta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trasfusione sbagliata. Donna muore a Torino - Potrebbe essere questa la causa della morte di Irene Guidi, 77 anni, l’altra notte all’ospedale Molinette di Torino. avvenire.it

Torino: donna muore forse a causa di una trasfusione sbagliata - Un errore in una trasfusione di sangue potrebbe aver causato la morte di una donna di 76 anni le cui condizioni cliniche, per i medici, erano già “fortemente ... quotidianosanita.it

Riceve una trasfusione con sangue incompatibile e muore: un milione e mezzo di risarcimento ai parenti - Un milione e mezzo di euro ai parenti di una donna morta dopo un errore nella trasfusione del sangue. ilfattoquotidiano.it

AAA Cercasi donatori di sangue Ogni giorno all’Ospedale Niguarda circa 60 pazienti hanno bisogno di una trasfusione di sangue. Il sangue è sempre necessario ma alcuni periodi dell’anno sono più complessi di altri, ad esempio dopo le vacanze natalizie - facebook.com facebook