Trasfusione di sangue sbagliata paziente muore | medico condannato a un anno e 3 mesi

Il 13 gennaio si è concluso in primo grado il processo relativo alla trasfusione di sangue errata che ha causato la morte di Carla Raparelli. Il cardiochirurgo coinvolto è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione per omicidio colposo e falso ideologico. La sentenza rappresenta un importante episodio nel contesto della responsabilità medica e delle procedure di sicurezza in ambito sanitario.

Un anno e tre mesi di carcere. Martedì 13 gennaio è terminato con una condanna a questa pena il processo di primo grado per il cardiochirurgo accusato di omicidio colposo e falso ideologico per la morte di Carla Raparelli. A 71 anni, questa donna torinese perse la vita il 9 marzo 2023 a causa di una trasfusione di sangue sbagliata (la sacca sarebbe stata destinata in realtà a un altro paziente), avvenuta nella clinica privata Maria Pia Hospital, in strada comunale di Mongreno. La vicenda giudiziaria era iniziata con la denuncia di un’anestesista, che si era accorta che la sacca trasfusa alla donna non era destinata a lei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

