Una donna di 56 anni, operata al ginocchio pochi giorni prima, è deceduta in ospedale a causa di una reazione allergica a un farmaco. La famiglia ha ottenuto un risarcimento di un milione di euro dopo che il tribunale ha stabilito la responsabilità dei sanitari coinvolti nel trattamento. La vicenda si è conclusa con questo accordo, senza ulteriori dettagli sui procedimenti legali.

Morì in ospedale per una reazione allergica a un farmaco: dopo 22 anni l’Asl dovrà risarcire i parenti con quasi un milione di euro. La vittima aveva 56 anni quando fu ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. La donna era stata operata pochi giorni prima al ginocchio e una grave infezione le stava provocando dolori molto forti: i medici le spiegarono che l'unico modo per guarire era la somministrazione di un antibiotico., Come riportato dal Corriere Fiorentino, la donna accusò un malore immediato durante l'infusione della flebo. I medici, secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria, ritardarono ogni tipo di intervento d'urgenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, morì in ospedale dopo la reazione allergica a un farmaco: famiglia risarcita con un milione di euro

