A Monza, un uomo è stato denunciato dalla Polizia dopo aver tentato di rubare attrezzi per un valore di circa 5.000 euro in un cantiere scolastico. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno individuato il responsabile sul posto. Gli attrezzi sono stati recuperati e il soggetto è stato portato in commissariato. La vicenda riguarda un episodio di furto aggravato in un’area in fase di lavori.

È di un uomo denunciato e 5.000 euro di attrezzature recuperate il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Monza il 6 aprile 2026. L’intervento è stato effettuato dopo la segnalazione di furto aggravato presso un cantiere scolastico, con il materiale restituito alla ditta proprietaria. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza. L’intervento della Polizia e la segnalazione Nel pomeriggio del 6 aprile 2026, la Sala Operativa della Polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso il cantiere scolastico dell’Istituto Superiore “Achille Mapelli” di Monza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monza, ruba attrezzi per 5.000 euro nel cantiere della scuola Mapelli: incastrato e denunciato

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