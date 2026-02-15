Cantiere edile a rischio a Fondachello | titolare denunciato per mancanza di protezioni e ammenda di oltre 2.000 euro

A Fondachello, il proprietario di un cantiere edile è stato denunciato perché non ha installato le protezioni di sicurezza necessarie. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno rilevato che i lavoratori erano esposti a rischi elevati senza alcuna barriera protettiva. Per questa mancanza, il titolare dovrà pagare una multa superiore ai 2.000 euro. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei lavoratori nel settore edile locale.

Cantiere senza protezioni a Fondachello: denunciato il titolare, nel mirino la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un cantiere edile a Fondachello, frazione di Mascali in provincia di Catania, è stato oggetto di un'ispezione che ha portato alla denuncia del titolare, un uomo di 49 anni, per la mancanza di dispositivi di sicurezza fondamentali come parapetti e tavole fermapiedi. L'intervento, avvenuto sabato 14 febbraio 2026, sottolinea le criticità persistenti nella sicurezza sul lavoro e l'importanza di controlli più frequenti per tutelare i lavoratori. L'ammenda contestata all'imprenditore supera i 2.

