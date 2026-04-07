Durante una gara di moto, il pilota colombiano ex Williams ha commentato le prospettive di un giovane collega, sottolineando che il titolo mondiale non è ancora alla portata. Ha aggiunto che un altro pilota, di nazionalità finlandese, potrebbe affrontare pressioni future quando si renderà conto di guidare per il campionato. La discussione si concentra sulle dinamiche di maturazione e pressione nel mondo delle corse.

C'è grande curiosità intorno ad Andrea Kimi Antonelli. Non può essere altrimenti, visto l'ottimo avvio di stagione: due vittorie in tre round e leadership nel Mondiale F1. Eppure questi risultati non convincono Juan Pablo Montoya. Il colombiano, ex pilota di Williams e McLaren, intravede nell'emotività un possibile punto debole dell'italiano. Un problema non risolvibile introducendo soluzioni tecniche sulla Mercedes, nemmeno con l'ipotesi di una nuova sospensione posteriore ritenuta dallo stesso Montoya piuttosto favorevole per la guida di Antonelli. Il colombiano è stato un grande protagonista in F1 tra il 2001 e il 2006: sette le vittorie conquistate, mentre il terzo posto del 2003 è il miglior risultato nel Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montoya frena Antonelli: "Il titolo mondiale? Non è ancora pronto"

Kimi Antonelli: vittoria in Cina, ma il titolo è ancoraLa vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina ha scatenato un dibattito immediato sulla pressione del titolo mondiale.

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Montoya frena Antonelli: Il titolo mondiale? Non è ancora prontoIl colombiano ex Williams: Kimi è molto giovane, quando si renderà conto di guidare per il campionato potrebbe subire la pressione. È più facile essere cacciatore che preda ... gazzetta.it

Montoya: Si dice che Mercedes avesse una nuova sospensione, mi chiedo se il team stia assecondando le richieste di AntonelliSecondo Juan Pablo Montoya la Mercedes aveva delle novità al posteriore nel GP del Giappone, forse una nuova sospensione? formulapassion.it