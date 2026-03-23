Kimi Antonelli | vittoria in Cina ma il titolo è ancora

La vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina ha scatenato un dibattito immediato sulla pressione del titolo mondiale. Il commentatore David Croft ha lanciato un monito preciso: non si può pretendere che il giovane pilota vinca ogni gara contro George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Con soli due appuntamenti disputati, il ventinovenne italiano si trova a quattro punti dal compagno di squadra, ma l’analisi tecnica suggerisce che la strada per il campionato sarà lunga e complessa. I dati attuali mostrano una corsa serrata dove l’esperienza gioca un ruolo determinante. La sfida principale per il team Mercedes è gestire le aspettative su un talento grezzo ma dotato di velocità pura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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