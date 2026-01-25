Le condizioni delle strade comunali sono motivo di preoccupazione, con molte arterie come via Brandoli e via Due Madonne che, a causa di ghiaccio e pioggia, risultano danneggiate e potenzialmente pericolose. La manutenzione regolare è essenziale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. È importante che il Comune intervenga con tempestività per ripristinare le condizioni di sicurezza e prevenire eventuali incidenti.

Preoccupa la condizione in cui versano da tempo le strade comunali. Ammalorate già da tempo, ora molte strade come via Brandoli, via Due Madonne e altre, dopo il ghiaccio e la pioggia, versano in uno stato che le rende in qualche caso pericolose da percorrere. Sui social i commenti si susseguono tanto che la minoranza consiliare di "San Prospero per il Cambiamento", Bruno Fontana e Pietro Cacciapuoti, e del Gruppo Misto, Matteo Ferrari, si sono fatti carico di richiamare il sindaco Sauro Borghi alle sue responsabilità per la loro mancata manutenzione. "Si è consapevoli – scrivono i consiglieri dell’opposizione - delle difficoltà finanziarie del bilancio comunale che certamente non è in grado di assicurare una somma importante per fare tutto subito e quindi si dovrà intervenire con step mirati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strade dissestate e pericolose, il Comune faccia manutenzione"

Sant’Agata de’ Goti: Strade provinciali pericolose: richiesta manutenzione urgenteI consiglieri comunali di Sant’Agata de’ Goti hanno segnalato il grave degrado delle strade provinciali, evidenziando la necessità di interventi urgenti.

Strade dissestate dopo gli scavi, Comune passa alle diffide: 7 giorni per i ripristiniIl Comune ha avviato un procedimento di diffida alle aziende concessionarie, concedendo un termine di sette giorni per il ripristino delle strade dissestate a seguito degli scavi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Strade dissestate e pericolose, il Comune faccia manutenzione; Talsano e Tamburi, strade degradate: lavori solo sulle arterie principali; Strade dissestate dopo gli scavi, Comune passa alle diffide: 7 giorni per i ripristini; Strade impercorribili, il MS5 lancia l’ancora di salvataggio al Comune.

Strade dissestate e pericolose, il Comune faccia manutenzionePreoccupa la condizione in cui versano da tempo le strade comunali. Ammalorate già da tempo, ora molte strade come via Brandoli, via Due Madonne e altre, dopo il ghiaccio e la pioggia, versano in uno ... ilrestodelcarlino.it

Calcinacci abbandonati a via della PolverieraCIVITAVECCHIA – Non solo la strada dissestata e pericolosa, piena di buche e crateri, denunciata da anni. L’area attorno al PalaMercuri, l’impianto comunale di hockey e pattinaggio di via della Polver ... civonline.it

Alfredo Foti, ex consigliere comunale, denuncia il degrado urbano di Siracusa, tra illuminazione pubblica insufficiente, strade dissestate e Corso Gelone in crisi, auspicando un rilancio della città #AlfredoFoti facebook