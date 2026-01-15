Strade dissestate dopo gli scavi Comune passa alle diffide | 7 giorni per i ripristini

Il Comune ha avviato un procedimento di diffida alle aziende concessionarie, concedendo un termine di sette giorni per il ripristino delle strade dissestate a seguito degli scavi. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme tecniche, dopo le numerose segnalazioni di criticità in diverse zone del territorio comunale. L’obiettivo è ripristinare la normale fruibilità delle strade nel rispetto delle normative vigenti.

Dopo i disagi e le criticità segnalate in diverse zone del territorio comunale, l’amministrazione comunale alza il livello di attenzione sulla sicurezza delle strade e sul rispetto delle prescrizioni tecniche da parte delle aziende concessionarie. L’Ufficio Tecnico comunale di Casal di Principe –. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

