Colours 4 Palestine | arte e solidarietà a Montesarchio

Tempo di lettura: 2 minuti Di Annalisa Papa Nel cuore della Valle Caudina, il fine settimana del 28 e 29 marzo all’interno del caratteristico Sloppy Joe’s Irish Pub, storico locale noto per la sua atmosfera accogliente e ricercata, si è svolto l’evento “Colours 4 Palestine”, con l’associazione Caudini in movimento, che ha seguito l’iniziativa sul territorio di Montesarchio. Colours 4 Palestine è evento già diffuso in diverse città italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità attraverso il linguaggio universale dell’arte. Protagonisti assoluti sono i colori della bandiera palestinese — rosso, verde, bianco e nero — reinterpretati da artisti, illustratori e fumettisti che hanno messo a disposizione la propria arte per questa raccolta fondi a favore della causa Palestinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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