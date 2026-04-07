Montemiletto lavori in corso per la realizzazione del micronido

A Montemiletto sono in corso lavori di ristrutturazione presso un edificio del plesso di Montaperto. La trasformazione riguarda una parte dell’immobile non destinata in precedenza a asili nido, con un investimento di 480 euro. Le opere prevedono la riqualificazione di una sezione dell’edificio, senza alterare l’intera struttura, con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato ai servizi per bambini.

Montemiletto - Sono in corso i lavori per la riconversione di parte dell’edificio esistente non già destinato ad asili nido, da realizzare presso il plesso di Montaperto per un importo di € 480.000,00. Montemiletto e’ uno dei comuni della Provincia di Avellino che sono stati finanziati a valere con il bando del PNRR (MISSIONE 4, Componente 1 – Investimento 1.1), al fine di potenziare l’offerta dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia, che rimane una delle priorità dell’Amministrazione comunale. Dopo la realizzazione del Micronido a Montemiletto, saranno realizzati altri 24 posti a Montaperto in modo da creare ulteriori opportunità per le nostre famiglie, oltre a far in modo che la nostra Comunità sia sempre più punto di riferimento anche per tutti i Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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