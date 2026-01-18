Al via i lavori per la realizzazione del nuovo Ecocentro a Giare

Sono stati avviati i lavori per il nuovo Ecocentro di Mira, che sorgerà nella zona artigianale di Giare, in via Maestri del Lavoro. L'intervento, realizzato su un'area comunale, mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a favorire pratiche più sostenibili per il territorio. La realizzazione rappresenta un passo importante per potenziare i servizi ambientali della zona e promuovere un modello di economia circolare.

Sono stati consegnati i lavori per la costruzione del nuovo Ecocentro di Mira che sorgerà nella zona artigianale di Giare in via Maestri del Lavoro, in un'area di proprietà del Comune. L'opera sarà realizzata grazie a un finanziamento del Pnrr da circa 1 milione di euro, ottenuto dal Comune di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Sansepolcro, nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione

A Sansepolcro sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, contribuendo a migliorare la viabilità e le possibilità di sosta nella zona. L’intervento rappresenta un passo importante per la gestione del traffico e la fruibilità dell’area urbana della città. Leggi anche: Lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento, chiude la strada in centro Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Lavori viale Matteucci – via Verani: chiusura da lunedi 19 gennaio per realizzazione marciapiedi e parcheggi - facebook.com facebook Proseguono i lavori per la realizzazione delle reti idriche nel quadrante di Prataporci, nel Municipio VI. Il completamento dell’intero Lotto I è previsto per aprile e la messa in esercizio entro per maggio 2026. Info ow.ly/Eatk50XUusT x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.