Montefredane inaugurato l’Info Point PROG-656 FAMI

A Montefredane è stato inaugurato un nuovo Info Point PROG-656 FAMI, dedicato a offrire orientamento, supporto e opportunità ai giovani stranieri non accompagnati. L’obiettivo è creare un punto di riferimento in grado di assistere chi si trova in situazioni di vulnerabilità. L’apertura di questo spazio rappresenta un intervento diretto per facilitare l’accesso alle risorse e ai servizi disponibili.

Un luogo di ascolto, orientamento e accompagnamento, capace di intercettare bisogni e valorizzare talenti, mettendo al centro i giovani e il loro futuro Un nuovo spazio di orientamento, supporto e opportunità per i giovani stranieri non accompagnati prende vita a Montefredane. Presso la sede di Castello Caracciolo, è stato ufficialmente inaugurato l’Info Point del progetto PROG-656 FAMI, un presidio informativo pensato per accompagnare ragazzi e giovani extracomunitari verso percorsi di autonomia abitativa e lavorativa. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di inclusione e sostegno alle nuove generazioni, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di crescita personale, formazione e inserimento sociale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

