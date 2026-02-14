Inaugurato il nuovo accesso alla Casa della Salute di Salsomaggiore

Sabato 14 febbraio, è stato aperto il nuovo ingresso alla Casa della Salute di Salsomaggiore, per migliorare l'accesso ai servizi sanitari della zona. La modifica è stata realizzata per ridurre le code e facilitare le visite dei pazienti. Nel dettaglio, l'area è stata rinnovata con l’aggiunta di un varco più ampio e segnaletica più chiara.

Più illuminazione a led, nuova pavimentazione, un'area parcheggio biciclette, una piattaforma elevatrice e la sistemazione della scala È stato inaugurato nella mattinata di sabato 14 febbraio il nuovo accesso alla Casa della Salute di Salsomaggiore, la struttura dedicata alla salute, alla prevenzione e ai servizi sanitari per la comunità. Gli ultimi interventi di riqualificazione, inaugurati nella cerimonia di sabato, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione esterna, con la realizzazione di una nuova area di parcheggio per biciclette, il miglioramento dell'accesso alla piattaforma elevatrice esterna ad uso esclusivo degli utenti dei servizi dell'Azienda Usl, nonché la sistemazione della scala e dell'area giardino, arricchita dall'inserimento di illuminazione a strip LED lungo la scala di accesso.