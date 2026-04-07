Montefredane lancia il primo corso gratuito per Tecnici esperti in enoturismo sostenibile

Il 11 aprile alle 10:00 si terrà la presentazione ufficiale di un nuovo corso gratuito dedicato a tecnici esperti in enoturismo sostenibile. L’evento si svolgerà presso il Circolo della Stampa di Avellino, con l’obiettivo di avviare un percorso formativo rivolto a professionisti interessati a sviluppare competenze nel settore. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione locale e di enti coinvolti nel progetto.

Montefredane (AV), 7 apr. – Sarà presentato ufficialmente il prossimo 11 aprile 2026 alle ore 10:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II n. 6), il Corso di formazione gratuito T.I.E.S. – Tecnico Esperto nella progettazione di Itinerari Enoturistici Sostenibili, promosso con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Montefredane. Il corso, che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale Berardino De Crescienzo nei mesi di giugno e luglio 2026, prevede un percorso formativo di 250 ore, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle 20:00. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che dichiara: «Questo corso rappresenta un’opportunità concreta per il nostro territorio e per i giovani che intendono investire nel settore dell’enoturismo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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