Caltanissetta forma esperti ABA | corso gratuito per supportare chi ha disturbi del neurosviluppo
Caltanissetta lancia un corso gratuito di formazione in Analisi del Comportamento Applicata. L’obiettivo è preparare professionisti in grado di aiutare le persone con disturbi del neurosviluppo. Il corso, aperto a chi lavora nel settore, mira a rafforzare le competenze e a rispondere alla crescente domanda di interventi specializzati.
Caltanissetta punta sull’ABA: un corso gratuito per professionisti del settore. Caltanissetta si prepara ad ospitare un percorso formativo gratuito in Analisi del Comportamento Applicata (ABA), una disciplina scientifica sempre più richiesta per supportare persone con disturbi del neurosviluppo. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale ConSenso in collaborazione con il Consorzio universitario di Caltanissetta, mira a qualificare professionisti e operatori del settore, rispondendo a una crescente necessità di competenze specialistiche. Un’opportunità formativa per colmare un gap professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Caltanissetta ABA
L’esposizione agli schermi nei bambini con disturbi del neurosviluppo: uno studio rileva un uso prevalentemente passivo e limitato impiego riabilitativo della tecnologia digitale
Oltre il 50% dei bambini con disturbi del neurosviluppo supera i limiti di screen time: lo studio italiano che mette in allarme scuole e famiglie
Il 30 gennaio a San Cataldo (CL) si è svolta una nuova edizione del corso di formazione sul Contratto Sanità 2022–2024, promosso da TSRM e PSTRP Caltanissetta-Agrigento, TSRM e PSTRP Enna, OFI Caltanissetta, Segreteria provinciale Fials Caltanissett - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.