Montefalcione cena spettacolo A' rumba degli scugnizzi

Domenica 17 maggio alle ore 20:30 si terrà a Montefalcione, presso la struttura Vic’Street eventi “Villa Gargiulo Castiglione”, una cena spettacolo intitolata A' rumba degli scugnizzi. L’evento è organizzato nella località che ospita l’area dedicata agli eventi e prevede una cena seguita da uno spettacolo. La serata è rivolta a chi desidera trascorrere un momento di intrattenimento in compagnia.

Domenica 17 maggio, alle ore 20:30, a Montefalcione - nella favolosa Vic’Street eventi “Villa Gargiulo Castiglione”- si terrà la cena spettacolo A' rumba degli scugnizzi. Per info: 081662423, cellulare: 3356215087 -3387981020. Un angolo di paradiso verde a soli 10 minuti dall'uscita autostradale Avellino est. Parcheggio gratuito a volontà, sala interna spaziosa, giardino incantato, spettacoli e divertimenti, area relax, pista da ballo, angolo bimbi, solarium da sogno con bar all'aperto. Pranzo tra musica, danze popolari e tanto divertimento, con lo show del maestro Ciro Gargiulo e Dalia Deya! . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Vergara, Insigne, Musella e gli altri: miseria e nobiltà degli scugnizzi in maglia NapoliIl viso di traccia antica, lo sguardo sfrontato che sguaina l’orgoglio, la frustata del vento in faccia a marcare un’appartenenza. Leggi anche: Cena spettacolo spagnola