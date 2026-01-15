Vieni a trascorrere una serata con una cena spettacolo spagnola presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET, in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. L'evento si terrà giovedì 26 febbraio 2026 e offre un’esperienza culturale autentica, tra gustosi piatti e intrattenimento tradizionale. Per ulteriori informazioni, contatta le nostre infoline.

COSA TROVERAI?SPETTACOLO DANZANTE, MUSICA BUON CIBO E TANTO ALTRO POTRAI PARTECIPARE A UNA MINI LEZIONE DI GRUPPO DURATE LA SERATA,EVENTO IDEALE PER UNA USCITA TRA AMICI, NUBILATI, COMPLEANNO LAUREA E TANTO ALTRO SCEGLI IL TUO MENÙ:1- Tagliere Stendino di Prelibatezze+ Spettacolo - € 22,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo) + Spettacolo - € 25,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)3- Cena VIP** - € 40,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Calice di Prosecco + Maxi Tagliere Artisti (diverse prelibatezze rustiche, incluso secondo e contorno) + Primo Piatto + Dolcetti (bevande escluse, prezzo à la carte)4- Menù Champagne** - € 75,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Tagliere di Prelibatezze Rustiche + Frutta e Dolcetti + Bottiglia di Berlucchi, il re delle bollicine Metodo FranciacortaNota Bene:A ciascun menù si applica un supplemento di € 3,00 per servizio e coperto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Cena Spettacolo Storica Medievale

Leggi anche: Cena spettacolo napoletana "'O paese do' sole"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

E se il cast di STRANGER THINGS fosse ITALIANO?

. Al Dancing Agorà cena spettacolo e Festa in Maschera con “I Ladri di Monnalisa” e Gerardo Dj Preparate i vostri costumi migliori! La SSD Sport e Sociale invita soci e non a una serata indimenticabile all’insegna dell’allegria, del buon cibo e della grande mu facebook