Montecarlo Sinner batte Humbert | arrivano gli ottavi di finale

A Montecarlo, il tennis prosegue con i giocatori che si stanno sfidando nei tornei del Masters 1000. Nella giornata di oggi, il giovane atleta italiano ha ottenuto una vittoria convincente contro il suo avversario e si è qualificato per gli ottavi di finale. La competizione continua con altri incontri che si svolgono sul campo, attirando l'attenzione di appassionati e appassionate di tennis.

Montecarlo, 7 aprile 2026 – Jannik Sinner avanza in scioltezza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, oggi martedì 7 aprile. L’azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-0 in un’ora e cinque minuti. Match senza storia a Montecarlo: per Jannik, in vista dei prossimi impegni, un ritorno comodo sulla terra rossa. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Cerundolo e Machac. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sinner, debutto facile a Montecarlo: batte Humbert 6-3, 6-0 e avanza agli ottaviMontecarlo, 7 aprile 2026 - Esordio senza problemi per Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Montecarlo.

Sinner domina Humbert e vola agli ottavi: esordio perfetto a MontecarloIl numero 2 del mondo supera il francese 6-3 6-0 in poco più di un’ora e vola agli ottavi del Masters 1000.

Temi più discussi: Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv; ATP Montecarlo: sarà Humbert il primo l’avversario di Sinner.

Sinner batte Humbert in due set a Montecarlo – Video HighlightsL’azzurro domina il francese con un netto 6-3 6-0 e supera il secondo turno del Masters 1000 Jannik Sinner supera senza difficoltà il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo e conquista l’accesso ... liberoreporter.it

Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno - Il match in direttaJannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 ... adnkronos.com

TENNIS | Montecarlo, Alcaraz si sbarazza facilmente di Baez. Risultato 6-1, 6-3. Il numero 1 del mondo accede agli ottavi #ANSA x.com

Nella "sua" Montecarlo, Jannik Sinner lascia le briciole al malcapitato Ugo Humbert e avanza al prossimo turno. 6-3; 6-0; il punteggio finale, con l'Azzurro praticamente perfetto nel mettere fine al match in poco più di un'ora di gioco. Sono ora 36 i set vinti nei M - facebook.com facebook