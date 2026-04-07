Montecarlo Sinner al debutto | in campo con Humbert al secondo turno

Oggi si tiene a Montecarlo il primo turno dell’ATP Masters 1000, con il debutto di Jannik Sinner. Il tennista italiano scende in campo per la prima volta in questa edizione del torneo e affronta al secondo turno un avversario che ha passato il primo. La partita si svolge nel rispetto del programma stabilito dalla manifestazione, con l’atmosfera tipica di uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta.

Montecarlo, 7 aprile 2026 – Jannik Sinner debutta all’Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L’azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno – in diretta tv e streaming – affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 del ranking, che al primo turno ha vinto il derby con il connazionale Moise Kouame per 6-3, 7-5. Sinner, all’esordio sulla terra rossa europea dopo i trionfi sul cemento americano nei tornei di Indian Wells e Miami, scende in campo nel secondo incontro sul Campo Centrale. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini, in tabellone con una wild card, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, nel main draw come lucky loser. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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