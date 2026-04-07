Mercoledì a Montecarlo il torneo si apre con il debutto di Musetti, che scende in campo contro Vacherot nel quarto match del giorno sul campo centrale. Sullo stesso campo sono attesi anche Berrettini e Cobolli, entrambi impegnati in partite di singolare. Musetti, numero cinque del mondo, affronta il suo avversario all’inizio della giornata di competizione.

Debutto mercoledì per Lorenzo Musetti a Montecarlo. La testa di serie numero quattro del torneo e finalista dell'anno scorso se la vedrà contro il padrone di casa, quel Valentin Vacherot che è un po' la sorpresa degli ultimi mesi. Il toscano giocherà come quarto match sul centrale, dunque a pomeriggio inoltrato. Protagonista sempre sul campo principale un altro italiano, Matteo Berrettini, che si scontrerà con Daniil Medvedev. A seguire anche il debutto della testa di serie numero tre, Alexander Zverev, contro il cileno Garin. In campo anche Flavio Cobolli, sul "Court des Princes", contro il qualificato belga Alexander Blockx, che seguirà quello tra Andrey Rublev e Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli

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