LIVE Cobolli-Comesana ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | vince Rinderknech l’azzurro chiude il programma sul Campo dei Principi

Sul campo dei Principi si sono conclusi gli incontri di singolare e doppio, con il risultato finale che ha visto la vittoria di Rinderknech nel match principale. Insieme a questa partita, si sono disputate anche le sfide di doppio tra i rappresentanti italiani e gli avversari stranieri, con il programma che si è concluso nel pomeriggio. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

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