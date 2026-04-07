Montecarlo Cobolli conquista il secondo turno Arnaldi eliminato

A Montecarlo, Flavio Cobolli ha ottenuto la qualificazione al secondo turno dell’ATP Masters 1000. Il tennista romano, che era testa di serie numero 10, ha vinto il suo match d’esordio contro un giocatore argentino proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in circa due ore e trenta minuti. Nella stessa giornata, Arnaldi è stato eliminato dal torneo.

Montecarlo – Flavio Cobolli al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, testa di serie numero 10, al primo turno lunedì 6 aprile supera l’argentino Francisco Comesana, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in 2h30?. Cobolli incontrerà il belga Alexander Blockx. Finisce invece l’avventura di Matteo Arnaldi: entrato nel tabellone principale come lucky loser, cede al qualificato cileno Cristian Garin che si impone per 6-2, 6-4. Nei match di giornata, cade solo una testa di serie. Il russo Karen Khachanov, numero 12 del tabellone, viene battuto dal francese Arthur Rinderknech che vince con il punteggio di 7-5, 6-2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Atp Montecarlo, Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Montecarlo: Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turnoCristian Garin ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno del Rolex Montecarlo Masters 2026, imponendosi con un punteggio di 6-2 6-4. Temi più discussi: Cobolli fulmina Comesana: il passante è magico, boato del pubblico! VIDEO; LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; Monte-Carlo, oggi in campo Cobolli e Arnaldi; Cobolli soffre ma vince: Comesana sconfitto in 3 set nel primo turno di Montecarlo. Flavio Cobolli fa valere il suo status al terzo, batte Comesana e avanza a MontecarloNel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che ... oasport.it Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi (oggi lunedì 6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net #Tennis, oggi il debutto a Montecarlo di #Sinner ed #Alcaraz x.com Tennis, oggi il debutto a Montecarlo di Sinner ed Alcaraz - facebook.com facebook