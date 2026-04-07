Monreale pranzo di Pasqua per 70 persone in difficoltà | l’iniziativa della volontaria Tiziana Parisi

A Monreale, settanta persone in condizioni di difficoltà hanno partecipato a un pranzo di Pasqua organizzato dai volontari del gruppo locale. L’iniziativa è stata promossa dalla volontaria Tiziana Parisi, che ha coordinato l’evento nel rispetto delle norme di sicurezza. La giornata si è svolta presso un locale della zona, con cibo e momenti di convivialità offerti gratuitamente. La funzione principale è stata quella di offrire un momento di socializzazione e supporto.

MONREALE – Ancora una volta la nostra concittadina Tiziana Parisi si contraddistingue per la sua incessante operosità di volontariato. Reduce la settimana scorsa delle giornate dedicate all’AIL e dopo il pranzo predisposto nello scorso Natale, ha voluto con tenacia ripercorrere le iniziative svolte in occasione delle festività pasquali presso i locali dell’Istituto Giacomo Cusmano (Boccone del Povero) di Monreale, messo a disposizione dalla responsabile Suor Anna e suor Andrea, in occasione della Santa Pasqua, offrendo con l’aiuto di altri volontari il pranzo natalizio dedicato ad alcune famiglie di disagiati della nostra cittadina (circa 70 persone). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, pranzo di Pasqua per 70 persone in difficoltà: l’iniziativa della volontaria Tiziana Parisi Pranzo solidale della Caritas: successo per l’iniziativaA Meldola al teatro di San Francesco la Caritas ha riproposto il pranzo solidale. Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltàFirenze, 12 marzo 2026 – Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria per 2-1 sul Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Si parla di: Pasqua solidale a Monreale: pranzo per le famiglie in difficoltà al Boccone del Povero; Pranzo pasquale solidale al Boccone del Povero: in 70 a tavola grazie ai volontari. Pranzo pasquale solidale al Boccone del Povero: in 70 a tavola grazie ai volontariEnnesima iniziativa di Tiziana Parisi e dei suoi validi collaboratori MONREALE, 6 aprile – Un pranzo pasquale all’insegna della solidarietà è stato organi ... monrealenews.it