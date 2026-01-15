Pranzo solidale della Caritas | successo per l’iniziativa

Da ilrestodelcarlino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pranzo solidale organizzato dalla Caritas a Meldola si è svolto con successo presso il teatro di San Francesco. L’iniziativa, ormai consolidata, ha visto la partecipazione di circa 130 persone, tra cui 45 diversamente abili e numerosi anziani, riuniti sulle lunghe tavolate insieme alle autorità civili e religiose della città. Un momento di condivisione e solidarietà che continua a rafforzare il senso di comunità.

A Meldola al teatro di San Francesco la Caritas ha riproposto il pranzo solidale. Un appuntamento consolidato e partecipato con 130 persone tra le quali 45 diversamente abili, numerosi anziani insieme sulle lunghe tavolate fianco a fianco alle autorità civili e religiose della Città. "E’ stata una giornata di bene, di pace, la fede senza le opere non è una fede completa – commenta Francesco Branchetti, coordinatore della Caritas meldolese –, l’indifferenza è un peccato grave. Sono felice di tutto quello che faccio assieme a tanti volontari: è una missione bellissima, il paradiso è già qui su questa terra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pranzo solidale della caritas successo per l8217iniziativa

© Ilrestodelcarlino.it - Pranzo solidale della Caritas: successo per l’iniziativa

Leggi anche: "Commercio Solidale": la Caritas lancia l'iniziativa per riconoscere i negozi che aiutano il prossimo

Leggi anche: Festività, grande successo per il 4° 'Natale per tutti': in 150 al pranzo solidale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pranzo solidale della Caritas: successo per l’iniziativa; Solidarietà senza confini: Bagheria si unisce per il Pranzo Solidale dei Popoli.; Lions Lentini: “Aggiungi un posto a tavola” per le famiglie in difficoltà; Aversa, il 6 gennaio pranzo della solidarietà alla Caritas. Pollini: Fare del bene ti fa stare bene.

pranzo solidale caritas successoPranzo solidale della Caritas: successo per l’iniziativa - A Meldola al teatro di San Francesco la Caritas ha riproposto il pranzo solidale. msn.com

Al pranzo solidale alla Cittadella di Bubano raccolti 2.500 euro - È stato un successo oltre ogni più rosea aspettativa e una bella testimonianza collettiva di generosità il pranzo solidale organizzato... ilrestodelcarlino.it

Susa celebra la solidarietà: grande successo per la prima edizione del Pranzo Solidale - SUSA – La città di Susa ha vissuto una giornata indimenticabile presso il salone del Seminario, dove si è svolta la prima edizione del Pranzo Solidale, un evento che ha saputo trasformare la convivial ... lagendanews.com

Pranzo di Natale Solidale 2025 alle Officine Garibaldi

Video Pranzo di Natale Solidale 2025 alle Officine Garibaldi

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.