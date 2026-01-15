Pranzo solidale della Caritas | successo per l’iniziativa

Il pranzo solidale organizzato dalla Caritas a Meldola si è svolto con successo presso il teatro di San Francesco. L’iniziativa, ormai consolidata, ha visto la partecipazione di circa 130 persone, tra cui 45 diversamente abili e numerosi anziani, riuniti sulle lunghe tavolate insieme alle autorità civili e religiose della città. Un momento di condivisione e solidarietà che continua a rafforzare il senso di comunità.

A Meldola al teatro di San Francesco la Caritas ha riproposto il pranzo solidale. Un appuntamento consolidato e partecipato con 130 persone tra le quali 45 diversamente abili, numerosi anziani insieme sulle lunghe tavolate fianco a fianco alle autorità civili e religiose della Città. "E' stata una giornata di bene, di pace, la fede senza le opere non è una fede completa – commenta Francesco Branchetti, coordinatore della Caritas meldolese –, l'indifferenza è un peccato grave. Sono felice di tutto quello che faccio assieme a tanti volontari: è una missione bellissima, il paradiso è già qui su questa terra".

