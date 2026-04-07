Durante un normale controllo stradale, gli agenti hanno individuato un monopattino modificato che raggiungeva i 100 kmh. La scoperta ha portato al sequestro del mezzo, che risultava alterato rispetto alle caratteristiche originali. L’intervento si è svolto nella provincia di Parma, dove le forze dell’ordine hanno evidenziato come le modifiche rappresentino un rischio per la sicurezza stradale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli stradali e scoperta shock. Un normale controllo si è trasformato in una scoperta sorprendente per la Polizia stradale di Fornovo, in provincia di Parma. Gli agenti hanno individuato un monopattino pesantemente modificato, capace di superare i 100 kmh, procedendo immediatamente al sequestro del mezzo. L’episodio è avvenuto venerdì 3 aprile nei pressi dell’Interporto di Parma. Il tentativo di fuga. A destare sospetti è stato inizialmente un dettaglio insolito: la presenza di un sellino su un mezzo che normalmente ne è privo. Quando la pattuglia ha intimato l’alt, il conducente, un 26enne residente nella zona e senza casco, ha tentato di scappare, cercando di confondersi nel traffico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Monopattino modificato da record: superava i 100 km/h, scatta il sequestro

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