Morte del piccolo Domenico tra un mese seduta ad hoc del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Campania ha convocato una seduta monotematica per discutere della morte del piccolo Domenico, avvenuta nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore. La riunione è prevista tra circa un mese e si concentrerà sul caso specifico. L'iniziativa coinvolge i rappresentanti politici e mira a approfondire i dettagli relativi alla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una seduta monotematica del Consiglio regionale della Campania è stata convocata sul caso del piccolo Domenico, morto nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il Consiglio si riunirà l'8 aprile, dalle ore 11,00, con all'ordine del giorno l'informativa della Giunta regionale sul caso. Lo scorso 19 febbraio la V Commissione consiliare aveva chiesto al presidente della Giunta Roberto Fico di riferire in merito agli esiti delle verifiche ispettive, sia regionali che ministeriali, richiesta subito accolta dal governatore. Anche le forze di minoranza e di maggioranza avevano chiesto una seduta straordinaria monotematica sulla vicenda.