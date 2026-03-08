mojtaba khamenei il figlio della guida suprema ali khamenei sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio

Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema Ali Khamenei e considerato uno dei possibili successori, è stato ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase di un conflitto. Secondo fonti israeliane, l’incidente si sarebbe verificato in circostanze non specificate. Non ci sono dettagli aggiuntivi sulla natura dell’attacco o sulla sua gravità.

Secondo fonti israeliane, Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema Ali Khamenei e considerato uno dei possibili successori, sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio avvenuto nella prima fase del conflitto. Lo scrive il sito israeliano Ynetnews. Mojtaba sarebbe stato coinvolto nel bombardamento su Teheran in cui è stato ucciso il padre, e stando ai servizi israeliani sarebbe rimasto ferito. Intanto, a meno di una settimana dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la sua successione resta ancora un rebus, nonostante la costituzione iraniana preveda tempi brevi per la nomina della nuova Guida Suprema. L’Assemblea degli Esperti, l’organo incaricato di nominare la nuova Guida Suprema della Repubblica islamica, ha annunciato che si riunirà entro 24 ore per avviare il processo di scelta del successore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Mojtaba, il figlio di Ali Khamenei che potrebbe succedergli come guida suprema dell'IranSarà Mojtaba Khamenei la nuova guida suprema dell'Iran? L'annuncio della sua nomina è arrivato da Iran International, testata vicina all'opposizione...

Il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei è stato eletto nuova guida spirituale suprema, chi è MojtabaMojtaba Hosseini Khamenei, figlio maggiore dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato eletto nuova guida spirituale suprema al posto del padre, ucciso...

