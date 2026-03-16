In Iran, il nome di Mojtaba Khamenei occupa le prime pagine: da due settimane non si vede in pubblico, anche dopo essere stato nominato nuova Guida Suprema. Tra le voci che circolano ci sono supposizioni che potrebbe essere in coma, deceduto o fuggito a Mosca. La mancanza di sue apparizioni ha alimentato il fermento e il mistero intorno alla sua figura.

Due settimane senza mai apparire in pubblico malgrado la recente promozione a nuova Guida Suprema dell’Iran. Da quando i bombardamenti hanno colpito l’Iran il 28 febbraio, la figura di Mojtaba Khamenei – già di suo schiva e poco incline a mostrarsi in pubblico – sembra del tutto evaporata dalla scena pubblica. Un’assenza rumorosa che da giorni alimenta un vero e proprio giallo, con voci di corridoio – tutte rigorosamente smentite da Teheran – secondo cui sarebbe gravemente ferito, forse addirittura sfigurato in volto, oppure deceduto durante gli attacchi di Usa e Israele. Il nuovo leader iraniano, il 56 enne secondo genito dell’ayatollah Ali Khamenei ucciso nel primo giorno di raid, è diventato l’assoluto protagonista di questo mistero. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Iran nel caos, si infittisce il giallo su Mojtaba Khamenei tra voci secondo cui sarebbe in coma, morto, oppure fuggito a Mosca

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