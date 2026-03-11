Mojtaba Khamenei è stato ferito, secondo fonti iraniane, ma l’Iran sostiene che sia in buone condizioni e al sicuro. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Iran, Stati Uniti e Israele, con le parti che si scambiano accuse e si impegnano in una guerra di propaganda. La situazione rimane incerta, mentre i bombardamenti tra le fazioni continuano senza sosta.

Le due parti in guerra, Iran da una parte, Usa e Israele dall’altra, continuano a bombardarsi a vicenda e c’è chi teme un allargamento del conflitto a stretto giro. Ma il presidente Trump non sembra essere particolarmente preoccupato. Anzi. In un’intervista ad Axios, sito sempre molto bene informato sull’amministrazione americana, il tycoon ha detto che quasi tutto l’Iran “è stato distrutto” e che non c’è “più niente da bombardare”. Nonostante tutto questo successo, però, non ha detto quando finirà la guerra. “Quando vorrò, finirà – ha detto -. Siamo molto in anticipo sui tempi previsti. Abbiamo causato più danni di quanto pensassimo possibile, anche nel periodo iniziale di sei settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Mojtaba Khamenei è stato ferito”. L’Iran minimizza: “È sano e salvo”. Guerra (anche) di propaganda

Articoli correlati

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo. Il figlio di Pezeshkian: “Mojtaba Khamenei ferito ma salvo”. Droni di Teheran colpiscono l’aeroporto di Dubai, quattro feritiMojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è “sano e salvo” nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del...

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo. Meloni: “Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale”. Il figlio di Pezeshkian: “Mojtaba Khamenei ferito ma salvo”. Droni di Teheran colpiscono l’aeroporto di Dubai, quattro feritiMojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è “sano e salvo” nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del...

Approfondimenti e contenuti su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; Chi è Mojtaba Khamenei, l’ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere; Mojtaba Khamenei guida l’Iran: la vittoria delle Guardie della Rivoluzione e il malcontento del clero; Iran, la folla acclama la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

Mojtaba Khamenei sano e salvo ma ferito, il giallo sulle condizioni della Guida Suprema dell’Iran nascosto in luogo sicuroSano e salvo, nonostante le ferite riportate in un attacco israeliano. Sarebbero queste le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali e nuova Guida Suprema dell’Iran dopo la morte del p ... unita.it

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali candidato come nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Tre giorni dopo la sua elezione a Guida Suprema, Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Secondo il New York Times, sarebbe rimasto ferito durante gli attacchi americani e israeliani, ma è vigile e in un luogo sicuro. - facebook.com facebook

Iran, ancora poco chiare le circostanze dell'attacco a Mojtaba Khamenei #iran x.com