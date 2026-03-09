Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader supremo Ali Khamenei, è stato annunciato come il nuovo Guida suprema dell’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza coinvolgimento di altri candidati o candidature pubbliche. La nomina avviene in un momento di tensione tra l’Iran e gli Stati Uniti, con Mojtaba Khamenei che prende il ruolo di massimo rappresentante politico del paese.

Il figlio del defunto leader supremo Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato nominato suo successore come nuova Guida suprema dell’Iran. Lo ha annunciato la tv di Stato iraniana. A scegliere il leader supremo dell’Iran è stata l’Assemblea degli esperti, un gruppo di religiosi composto da 88 membri. Mojtaba Khamenei era da tempo considerato il principale candidato, anche prime che un attacco israeliano uccidesse il padre all’inizio della guerra, nonostante non fosse mai stato eletto o nominato a una carica governativa. La potente Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana risponde al leader supremo e ora il giovane Khamenei avrà voce in capitolo nella strategia di guerra La scelta di Mojtaba Khamenei suona come un segnale di resistenza nei confronti degli Usa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mojtaba Khamenei è stato scelto come nuova Guida suprema, sfidando Trump

Articoli correlati

Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell’IranTeheran Il figlio dell’Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sarebbe stato indicato come nuova Guida suprema dell’Iran.

Iran: chi è Mojtaba Khamenei l'uomo scelto come nuova Guida SupremaMojtaba Khamenei è nato nel 1969 a Mashdad, importante centro religioso dell’Iran ed è noto per i suoi stretti legami con i Pasdaran Ha studiato a...

Una selezione di notizie su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran; Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; Chi è Mojtaba Hosseini, figlio di Khamenei, probabile nuova Guida suprema dell'Iran (a cui il padre aveva già spianato la strada ); Iran, la difficile successione di Khamenei, nessuna conferma sul figlio Mojtaba.

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio prediletto della Guida Suprema alla guida dell'Iran. Perchè fa discutereEra stato il presidente Masoud Pezeshkian ad annunciarlo, subito la morte della Guida Suprema Ali Khamenei: il suo successore sarebbe arrivato presto. L'uomo candidato era il figlio Mojtaba Hosseini e ... tg.la7.it

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali candidato come nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Corriere della Sera. . Mojtaba Khamenei è un morto che cammina. Donald Trump, comandante in capo della guerra preventiva all’Iran gliel’ha promesso: «Senza la mia approvazione il nuovo leader di Teheran non vivrà a lungo». Per il presidente americano i - facebook.com facebook

Alla fine, dopo le indecisioni della vigilia, l’Assemblea degli esperti ha deciso: è Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran, succedendo a suo padre Ali Khamenei, che già in passato lo aveva indicato come suo erede come guida spirituale del paes x.com