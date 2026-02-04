Rabiot e Modric pazzeschi ma anche Fofana è importantissimo | il centrocampo del Milan sale in cattedra

Il Milan vince in casa del Bologna grazie a una prestazione di squadra convincente. Rabiot e Modric sono stati i protagonisti in mezzo al campo, orchestrando il gioco e creando occasioni. Anche Fofana si è fatto notare per l’impegno e l’importanza che ha portato alla manovra rossonera. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, quando il Milan ha trovato il gol decisivo, confermando l’efficacia del centrocampo che sale in cattedra.

Bologna-Milan 0-3, la squadra di Allegri non soffre mai in difesa e sfrutta le occasioni lasciate dalla difesa rossoblù alla perfezione. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto. Grande fattore di questa gara è stato il centrocampo del Diavolo: Fofana, Modric e Rabiot sono stati tra i migliori in campo, sfruttando al massimo le loro qualità. Ecco le pagelle dell'ex Juventus dai maggiori quotidiani sportivi italiani. L'assist per la rete di Loftus, il gol del 3-0, contrasti e ripartenza palle al piede. La sua fisicità fa la differenza. Trascinatore assoluto.

