moda le campagne pubblicitarie per la primavera estate 2026

Le campagne pubblicitarie per la Primavera-Estate 2026 sono state lanciate dalle principali case di moda. Queste presentano le nuove identità visive, integrando elementi di abbigliamento e i volti dei talent scelti. Le immagini e i messaggi pubblicitari sono state diffuse attraverso vari canali, segnando l'inizio di una stagione che mira a catturare l’attenzione del pubblico con nuove proposte.

Sale il sipario sulla nuova stagione creativa. Le maison della moda raccontano la loro nuova identità visiva, coniugando guardaroba e talent. Nell’era dell’intelligenza artificiale, lo stile continua a credere nell’immagine reale. Burberry È il marchio british per eccellenza e per la stagione calda ha scelto di conversare con la musica. Burberry guarda alla scena musicale inglese e ne raccoglie lo spirito innovativo come ha spiegato il direttore creativo, Daniel Lee, “La musica supera i confini, sfuma le linee e definisce i codici della moda. È espressione di sé, originalità e senso di appartenenza”. Un’attitudine interpretata da Twiggy, indimenticata modella e attrice degli anni Sessanta, insieme ai modelli Maya Wigram, Sonny Ashcroft, Filip Bryndza, Sora Choi, Albert Cocker, Ella Dalton, Shuqi Lan, Ahmed Richards e Raika Sales. 🔗 Leggi su Panorama.it

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