Con le giornate che si allungano e le nuove collezioni già nei negozi, anche la moda prende posizione e inaugura ufficialmente la primavera estate 2026 attraverso le sue campagne fotografiche. Racconti che anticipano desideri, silhouette e atmosfere della stagione in arrivo. Tra paesaggi assolati, interni rarefatti e nuovi volti che incarnano l’estetica del momento, le Maison mettono in scena la propria visione del 2026. È qui che si colgono i primi indizi: il colore che dominerà, l’accessorio destinato a diventare culto, l’attitudine che accompagnerà i mesi più frizzanti dell’anno. Le campagne moda della primavera estate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dentro le campagne moda della primavera estate 2026

