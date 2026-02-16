Dentro le campagne moda della primavera estate 2026
Le campagne moda della primavera estate 2026 sono state lanciate per accompagnare l’arrivo della nuova stagione, che si fa notare con giornate più lunghe e temperature più miti. Le marche si preparano a proporre le loro collezioni, già disponibili nelle vetrine e online, dando il via a un ciclo di scatti che catturano i trend principali. Tra le novità, molte aziende scelgono location all’aperto, come campi di grano o spiagge deserte, per valorizzare i capi più freschi e vivaci.
Con le giornate che si allungano e le nuove collezioni già nei negozi, anche la moda prende posizione e inaugura ufficialmente la primavera estate 2026 attraverso le sue campagne fotografiche. Racconti che anticipano desideri, silhouette e atmosfere della stagione in arrivo. Tra paesaggi assolati, interni rarefatti e nuovi volti che incarnano l’estetica del momento, le Maison mettono in scena la propria visione del 2026. È qui che si colgono i primi indizi: il colore che dominerà, l’accessorio destinato a diventare culto, l’attitudine che accompagnerà i mesi più frizzanti dell’anno. Le campagne moda della primavera estate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it
**Moda Primavera 2026: le nuove collezioni che definiranno l’estate**
La moda primavera 2026 si apre con le prime immagini delle campagne estive.
Tendenze moda Primavera-estate 2026
Le tendenze moda per la primavera-estate 2026 si distinguono per la semplicità e il contrasto.
Casadei presenta la collezione primavera/estate 2026
Argomenti discussi: Le campagne moda Primavera Estate 2026 che stanno riscrivendo l’estetica del lusso.
Tra star e top model: le nuove campagne pubblicitarie Autunno-Inverno 2025/2026Per la nuova stagione fredda, i fotografi più celebri e rinomati si uniscono ai volti noti del cinema e dell’intrattenimento. Nella visione avant-garde degli stilisti e dei direttori creativi di ... iodonna.it
Il direttore creativo di Dior debutta nel teatro lirico con Complications in Sue. Al centro, l’artista già protagonista di diverse campagne del designer. Per un progetto che intreccia moda, identità e sperimentazione musicale - facebook.com facebook