Mobilità ATA 2026 2027 domande fino al 13 aprile | ecco i MODULI e le AUTODICHIARAZONI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, che stabilisce le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità ATA per l’anno scolastico 20262027. Le domande devono essere presentate entro il 13 aprile 2026 e sono disponibili i moduli necessari, insieme alle autodichiarazioni richieste.

Con l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità 20262027. Per il personale ATA le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Istanze Online (POLIS). L'articolo Mobilità ATA 20262027, domande fino al 13 aprile: ecco i MODULI e le AUTODICHIARAZONI. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Mobilità ATA 2026/27, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduli Leggi anche: Mobilità ATA 2026/2027, il 23 marzo al via le domande: ecco i MODULI utili Contenuti utili per approfondire Mobilità ATA 2026 2027 domande fino al... Temi più discussi: Mobilità ATA 2026/2027, il 23 marzo al via le domande: ecco i MODULI utili; Mobilità scuola 2026/2027: guida alla presentazione delle domande; Mobilità scuola 2026/2027: guida alla presentazione della domanda; Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Mobilità ATA 2026/27, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduliCon l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it Mobilità ATA 2026, domande dal 23 marzo: precedenze e soprannumerarietà, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIALCon la sottoscrizione del CCNI 2025/2028 avvenuta il 10 marzo 2026, il sistema della mobilità per il personale ATA si avvia verso la sua fase operativa. Le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono ... tecnicadellascuola.it Ciao, sto per partecipare alla mia prima mobilità. Mi sapreste dire cosa potrebbero chiedere al colloquio Sto ripassando le materie di esame ma temo di concentrarmi sulle cose sbagliate. Grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi! - facebook.com facebook Tg Mobilità ore 9,30 #tgm #romamobilita #capolineabus #stazioneacilia #cortei #viabilita x.com