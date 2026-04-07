Un ex infermiere di Vertova ha avviato una missione in Mongolia, portando assistenza sanitaria a comunità nomadi e villaggi lontani. La sua équipe si sposta tra zone isolate per fornire cure gratuite a circa mille persone che vivono senza accesso facile ai servizi medici. L’iniziativa mira a raggiungere insediamenti difficili da raggiungere per le strutture sanitarie tradizionali.

Angelo Agostini, ex infermiere di Vertova, guida una missione sanitaria itinerante in Mongolia per offrire cure gratuite a comunità nomadi e villaggi isolati. Tutto nasce da un imprevisto nel settembre 2024. Agostini, 69 anni, si trovava a Ulan Bator per un viaggio celebrativo della sua pensione dopo una carriera di 35 anni tra le corsie dell’ospedale Bolognini di Seriate. La svolta arriva a 500 metri dall’aeroporto, quando l’autista del pullmino gli chiede se intenda tornare a prestare aiuto. La professionalità dell’uomo lo aveva spinto a viaggiare con un kit di emergenza: saturimetro, sfigmomanometro e farmaci di primo soccorso. Quello che... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione Mongolia: l’infermiere che cura 1.000 nomadi isolati

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