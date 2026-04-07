Da Vertova alla Mongolia Angelo Agostini sulle tracce di Marco Polo per una missione sanitaria tra villaggi sperduti

Da Vertova alla Mongolia, Angelo Agostini si trova in viaggio per una missione sanitaria tra villaggi isolati, seguendo le tracce di Marco Polo. A pochi metri dall’aeroporto di Ulan Bator, un autista gli rivolge una richiesta di aiuto, lasciando spazio a una conversazione improvvisa. Agostini, 69 anni, infermiere con trentacinque anni di esperienza all’ospedale Bolognini di Seriate, sta portando avanti un progetto di assistenza in zone remote del paese asiatico.

“Mi hanno raccontato ciò che hai fatto, non pensi di tornare ad aiutarci”. A 500 metri dall’aeroporto di Ulan Bator la domanda dell’autista del piccolo pullmino spiazza Angelo Agostini, 69 anni, per 35 anni infermiere, in particolare all’ospedale Bolognini di Seriate. È il settembre 2024 e Angelo con alcuni amici è diretto all’aeroporto mongolo per tornare in Italia dopo quel viaggio che era stato quasi un premio per la sua pensione. Se non fosse che la formazione professionale, la prudenza della propria esperienza lo spinge a portare con sé in quel viaggio un saturimetro, il misuratore della pressione, qualche medicinale per i casi di emergenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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